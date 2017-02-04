المغرب يساهم في تمويل بناء عاصمة جديدة لجنوب السودان

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الرباط – سي ان ان

أعلن وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، أن بلاده وافقت على تمويل بقيمة 5,1 مليون دولار لدراسات الجدوى التقنية والمالية الخاصة بمشروع بناء عاصمة جديدة لدولة جنوب السودان، مشيرًا إلى أن المغرب التزم بتقاسم تجربته في مجال التعمير والتنمية الحضرية مع جنوب السودان.

وجاءت تصريحات الوزير المغربي خلال زيارة قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا، خلاله لقائه مع الرئيس سالفا كير مايارديت، إذ انتقل ملك المغرب، مرفوقا بوفد رسمي، الأربعاء، إلى جوبا، بعد اختتام حضوره في قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت بعاصمة إثيوبيا، أديس أبابا.

ووقع المغرب وجنوب السودان، في هذه الزيارة التي تعدّ الأولى من نوعها منذ إعلان استقلال هذا البلد عن السودان، تسع اتفاقيات ثنائية في مجالات متعددة منها الفلاحة والصناعة والتكوين المهني والاستثمار، وفق ما أكدته وكالة الأنباء المغربية، ومن المتوقع أن يبني جنوب السودان عاصمته الجديدة في مدينة رامشيل.

وأوضح حصاد أن الدراسات الأولية للمشروع ستنكب على “التعميز والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئة”، وستفضي إلى “وضع مخطط مديري وإصلاح تقني ومالي ومخطط إنجاز”، وسيعهد تدبير هذا المشروع من الجانب المغربي لمجموعة العمران، مشيرًا كذلك إلى أن المغرب سيدعم جنوب السودان في مختلف مراحل إنجاز المشروع.

وتأتي زيارة العاهل المغربي لجنوب السودان في إطار توجه جديد في السياسة الخارجية المغربية، يقضي بالتوجه أكثر نحو بلدان إفريقيا، وقد زار الملك محمد السادس خلال الأشهر الماضية عدة بلدان منها تنزانيا واثيوبيا ورواندا ونيجيرا ومدغشقر.