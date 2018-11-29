المغلوث: المملكة تلعب دورا محوريا في التوازن العالمي

جدة – عبد الهادي المالكي

أشاد الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بتقدم المملكة للمرتبة السابعة عشرة بين اقتصادات مجموعة االعشرين؛ حيث تعد المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة ، وأسهم الدور السعودي في تعزيز قوة المجموعة؛ لما للمملكة من تأثير على الاقتصادات الإقليمية والعالمية ، كما أن الإصلاحات الإقتصادية وتحسين التشريعات والبيئة الإستثمارية، تحظى بالإشادة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ونجاح تحسين النظام المالي .

وأضاف: إن المملكة تحتل المرتبة ال17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين ( G20 ) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ 684 مليار دولار ( 2.564 تريليون ريال ) كما أنها ثالث دول العشرين في الاحتياطات الأجنبية بـ 507.2 مليار دولار وتشكل 6.4 % من احتياطي المجموعة البالغ 7.9 تريليون دولار.

وقال المغلوث: إن المملكة تلعب الدور الأهم والمحوري في التوازن العالمي، وهي نقطة مهمة في خارطة الطريق؛ سواء من الناحية الاقتصادية باعتبارها عصب الحياة ، أو من ناحية الثقل السياسي للمملكة ، مما أوجد لها مكانة مميزة بين دول العالم، وكسبت الاحترام والتقدير من الشعوب قاطبة، وأصبحت ضمن أكثر الدول تأثيرا بالعالم ، مشيرا إلى أهمية رؤية 2030 التي أسهمت في تسريع وتيرة الاصلاحات التنافسية لمواكبة تنويع الاستثمارات ومتطلبات سوق العمل في عصر يتسم بالتغير المستمر،

مؤكدا أن ما تشهده المملكة من حراك كبير لتطوير وتحديث أنظمة وإجراءات الاستثمار ، سيعزز من موقعها على خريطة الاستثمار الدولية ويرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي الذي يتمتع بالعديد من المقومات والمزايا، التي تعزز تقدم موقع المملكة في مجموعة العشرين.