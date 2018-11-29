المغلوث: المملكة تلعب دورا محوريا في التوازن العالمي

جدة – عبد الهادي المالكي
أشاد الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بتقدم المملكة للمرتبة السابعة عشرة بين اقتصادات مجموعة االعشرين؛ حيث تعد المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة ، وأسهم الدور السعودي في تعزيز قوة المجموعة؛ لما للمملكة من تأثير على الاقتصادات الإقليمية والعالمية ، كما أن الإصلاحات الإقتصادية وتحسين التشريعات والبيئة الإستثمارية، تحظى بالإشادة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ونجاح تحسين النظام المالي .
وأضاف: إن المملكة تحتل المرتبة ال17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين ( G20 ) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ 684 مليار دولار ( 2.564 تريليون ريال ) كما أنها ثالث دول العشرين في الاحتياطات الأجنبية بـ 507.2 مليار دولار وتشكل 6.4 % من احتياطي المجموعة البالغ 7.9 تريليون دولار.
وقال المغلوث: إن المملكة تلعب الدور الأهم والمحوري في التوازن العالمي، وهي نقطة مهمة في خارطة الطريق؛ سواء من الناحية الاقتصادية باعتبارها عصب الحياة ، أو من ناحية الثقل السياسي للمملكة ، مما أوجد لها مكانة مميزة بين دول العالم، وكسبت الاحترام والتقدير من الشعوب قاطبة، وأصبحت ضمن أكثر الدول تأثيرا بالعالم ، مشيرا إلى أهمية رؤية 2030 التي أسهمت في تسريع وتيرة الاصلاحات التنافسية لمواكبة تنويع الاستثمارات ومتطلبات سوق العمل في عصر يتسم بالتغير المستمر،