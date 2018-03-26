المفاجآت والفاروق يتأهلان لدور الـ8

جدة- سليمان الزبيدي

تصوير – معتز باوزير

يختتم اليوم دور الـ١٦ لبطولة دورة المفاجآت التاسعة بلقاءين قويين ، بين نمور السامر، وفريق العربي، و مجد القنفدة مع فريق الشارقة.

و شهد أمس لقاءان قويان بين صاحب الأرض والجمهور فريق المفاجآت، وفريق سانتوس الجامعة، تألق خلاله حارسا مرمى الفريقين، لينتهي اللقاء الذي شهد سيطرة لفريق سانتوس وأضاع العديد من الأهداف السهلة، بفوز فريق المفاجآت بنتيجة 0/1 .

وتفوق فريق الفاروق علي نفسه واستطاع الفوز على نظيره الأحلام الشاب الذي قدم عرضا كبيرا، واستطاع أن يحول خسارته من ٠/٢ للتعادل ٢/٢ ، ولكن مدرب فريق الفاروق ناصر الزبيدي رفض الخسارة ليحقق فريقه هدف الفوز في الثواني الأخيرة ليعلن تأهل الفاروق لدور الـ٨ .