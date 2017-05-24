المفتي العام يستقبل د. العواد ويهنئه بالثقة الملكية

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الرياض- واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه، امس، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وهنأ سماحته معالي وزير الثقافة والإعلام بالثقة الملكية، سائلاً الله له التوفيق لأداء مهامه، وأن يكون عند حُسن ظن القيادة به.

واستمع الدكتور العواد إلى نصائح سماحته، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لمفتي عام المملكة وعلى ما أبداه من مشاعر، راجياً من الله أن يعينه على ما أوكل إليه من مهام، وأن يكون في مستوى الثقة التي أولاها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.