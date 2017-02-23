المفتي العام يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي

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الرياض- واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه أمس الأول معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وأكثر من 50 مسؤولاً في الرابطة، بحضور عدد من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء، ومعالي أمين عام هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.

وأشاد سماحة المفتي في كلمة له بجهود رابطة العالم الإسلامي في الذبّ عن الدين الإسلامي، ونشر فضائله، داعيًا إلى تكثيف جهود الرابطة في مجال بيان محاسن الدين الإسلامي في العالم أجمع.

وأهاب سماحة المفتي برابطة العالم الإسلامي إجراء المزيد من الحوارات مع من يُنشد الحق والمعرفة التي تبين حقيقة الإسلام ونفعه للبشرية، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تؤكد الحاجة لبذل المزيد في ذلك الجانب.

ومن جانبه أعرب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى في كلمة له عن شكره وتقديره لسماحة المفتي على توجيهات سماحته الكريمة للرابطة.

وقدم معاليه شرحاً لسماحة المفتي عن الجهود التي تبذلها الرابطة وفق ما ينص عليه نظامها الأساس، وما توليه من اهتمام في هذه المرحلة وما تتطلبه من تفعيل الأدوات الإعلامية التي تخدم وظيفتها؛ موضحاً معاليه أن الرابطة تعمل على رصد الرسائل المسيئة للإسلام، وتصنيفها والتعامل معها على ضوء تحليلاتها.