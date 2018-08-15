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المفتي العام يشيد بخدمات الكشافة في الحج

كتبه albilad_adminaccess_time2 / ذو الحجة / 1439 هـ      15 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة- البلاد

استقبل سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمقر الرئاسة بمكة المكرمة أمس نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية والمشرف العام على معسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي وعدد من القيادات الكشفية والكشافين .

وقدم نائب رئيس الجمعية لسماحته في بداية اللقاء, فكرة عن ما تقوم به الكشافة من جهود في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومنها طباعة الخرائط الإرشادية، وإرشاد التائهين وتفويج الحجاج.

وأشاد سماحته بما يقدمه الكشافة من عمل جيد ومفيد ومساهمة في مساعدة الحجاج ومن أهمها إيصاله للحاج التائه إلى مقره في حال إن تاه عن أسرته أو حملته .

وعبر الدكتور الفهد, باسم جميع المشاركين في المعسكرات عن شكره وامتنانه لسماحة المفتي ، راجياً من الله العون للجميع على ما أوكل اليهم من مهام ، وأن يكونوا خير ممثل لشباب الوطن في هذا المناسبة العظيمة.

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