المقاومة الإيرانية تؤكد استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط النظام

أكد المقاومة الإيرانية ، اليوم الأربعاء ، استمرار الانتفاضة العارمة في مدن إيران التي انطلقت بعزيمة وإرادة الشعب الإيراني وبالجهود الدؤوبة للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى إسقاط النظام.

وأوضح عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مهدي عقبائي، أن تظاهرات المواطنين

والشباب المنتفضين تواصلت يوم الثلاثاء ولليوم السادس على التوالي في مختلف مدن البلاد.

وأضاف في مدينة رشت ألقى المتظاهرون الرمانات اليدوية في الأزقة المنتهية إلى سبزه ميدان نحو ميليشيات البسيج

وفي مدينة همدان تظاهر المواطنون بشعار “خامنئي قاتل وحكمه باطل” و”الموت لخامنئي” و”عار عليك يا خامنئي”

وسيطروا على قاعدة لمليشيات البسيج المسمى “شفيعي”، وأما في مدينة “إسلام آباد غرب”

فشنت عناصر القمع هجوما على المحتجين واعتقلت عددا منهم.“

وتابع: أن المتظاهرين في “فولاد شهر بإصفهان” رفعوا شعار “لتعلم ايران أن الانتفاضة مستمرة”

وأما في مدينة تبريز فانتشرت التظاهرات وبشكل مكثف في الشوارع المركزية منها ساحة ساعة قطعان الحرس والبسيج

وحرس مكافحة الشغب راكبين وراجلين، وجرت مواجهات بين المواطنين البواسل

وعناصر القمع ودافع المواطنون عن أنفسهم بإلقاء رمانات يدوية على عناصر النظام.“

ومضى قائلا: أما في مدينة “قهدريجان” (بمحافظة اصفهان) احتشدت عوائل المعتقلين أمام مقر الحرس

وغيره من الأجهزة القمعية مطالبين بإطلاق سراح أعزائهم المحتجزين

وفي الليلة الماضية قامت قوات الحرس والبسيج المجرمة بإطلاق النار مباشرة على الشباب المحتجين ما أدى إلى سقوط 10 قتلى منهم، وفي مدينة بهبهان أحرق الشباب حوزة الملالي الخاصة للفساد والجريمة لإبداء كراهيتهم للملالي الفاسدين والمجرمين، وفي مدينة كاشان فقد تظاهر الشباب بشعار “ليرحل الملالي”.

واستطرد: عقب تجمع المواطنين في “جوهردشت بمدينة كرج” شنت ميليشيات البسيج في منطقة “جهان شهر” حملة عنيفة عليهم، كما أن القتلة المجرمين التابعين للنظام يحطمون في كثير من المدن عجلات المواطنين ومحلاتهم التجارية وممتلكاتهم ليشوهوا سمعة المنتفضين وليحملوا مسؤولية ذلك عليهم.

ودعا عقبائي، مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة الجريمة ضد الإنسانية من قبل الملالي الحاكمين في إيران في يوم السادس من الانتفاضة واتخاذ خطوات دولية فاعلة للتصدي لقمع انتفاضة الشعب الإيراني.