المقعد .. (الحلقة الثانية)

المستشار/ مروان عبدالفتاح عبدربه

• حارة اليمن

لاحظ الوالد عبد الفتاح عبدربه رحمه الله أن في أبنائه الثلاثة فهد ومروان ومجدي لديهم حيوية الشباب ولهم اهتمامات كرويه وَمِمَّا شجعه على تنمية هذا النشاط هو وجود مجموعه لا بأس بها من الزملاء،بادر الوالد رحمه الله فعمل لنا ملعباً في الحوش الملحق ببيتنا وكان مفصولا بسور يعزله عن بيت العائلة فاحضر لنا الشبك والكور والملابس وبدأنا نمارس هوايتنا الرياضية.

وبما ان شهر رمضان المبارك له خاصية لعبة كرة الطائرة في تلك الأيام فقد رتب لنا الوالد ملعباً في بيتنا لممارسة كرة الطائرة ولأنها لعبه قليلة العدد في طياتها فقد بدانا في تنظيم دوري يجمع حارات جده مثل حارة البغدادية والشرفية والهنداوية والقُريات والكندرة وكيلو ثلاثه وغيرها من حارات جدة الحبيبة.

كانت رئاسة الوالد رحمه الله للنادي الأهلي في تلك الفترة دافعاً لتنمية هواياتنا الرياضية والتي كانت جزءاً من أنشطة مقعدنا.

هذه كانت أنشطة المرحلة الثانوية للمقعد وفِي الحلقة الثالثة بإذن الله سوف نتطرق لأنشطة المقعد خلال المرحلة الجامعية.