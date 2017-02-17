المقهوي : سنرضي جمهورنا بنقاط النصر
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جدة – أحمد إلياس
أكد اللاعب الدولي حسين المقهوي نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم أن مباراة فريقه اليوم أمام النصر، كلاسيكو من العيار الثقيل والمثير بين الفريقين، وقال: المباراة اليوم كبيرة ومصيرية لنا كأهلاويين، وتجمع بين فريقين عرفا بتنافسهما الشريف والقديم، وعلينا حساب كل شيء، واقتناص الفرص؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود للفريق خاصة، ونعتبرها مباريات كؤوس في مشوارنا بالدوري، وفريقنا قادر على انتزاع الفوز من النصر، وتعويض الخسارة الماضية.
الوسوم:سنرضي جمهورنا بنقاط النصر
التصنيف: الرياضة
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