العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المقهوي يضع جروس في مأزق

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المقهوي يضع جروس في مأزق
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جدة- البلاد

بدأ جروس مدرب فريق الأهلي خلال تدريبات الفريق أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي- استعداداً لمواجهة الاتفاق غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة- في البحث عن بديل للاعب حسين المقهوي الذي اتخذت بحقه عقوبة انضباطية بإيقافه عن مباراة الاتفاق ، ومواجهة الديربي مع الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد؛

ما يضع جروس في حيرة من أمره في اختيار البديل بعد اصابة مصطفى بصاص وغياب اسلام سراج عن هذا الموسم، وينتظر أن يشرك جروس العائد من الاصابة وليد باخشوين، وتقديم الجاسم للوسط المتقدم،

وأجرى الفريق في تدريبات الأمس مناورة في وسط الملعب سبقها تدريبات استرجاعية خفيفة .

التصنيف: الرياضة

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