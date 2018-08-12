المقيرن للاعبي الاتحاد : نريد السوبر وأنتم قدها

جدة-عبدالعزيز عركوك

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد نواف المقيرن ببذل الجهد للظهور بالمظهر الذي يليق بالاتحاد لاسعاد الجماهير الاتحادية بدءا من لقاء السوبر أمام الهلال في الثامن عشر من أغسطس الجاري مؤكدا ثقته وثقة جماهير الاتحاد بهم.

وكان اللاعبون قد أدوا مرانهم الاعتيادي في لندن عقب نهاية الاجتماع والذي تركز بشكل كبير على تكثيف الجوانب اللياقية عوضا على الراحة السلبية التي حصل عليها أعضاء الفريق قبل انطلاق المعسكر.

ومن جانبه أعلنت إدارة النادي عن موعد توقف بيع التذاكر الإلكترونية لمباراة الاتحاد والوصل الإماراتي يوم الثلاثاء القادم نظرا لإجازة عيد الضحى المبارك على أن يتم بيع التذاكر المتبقية في منافذ البيع بملعب الجوهرة يوم اللقاء 24 أغسطس ضمن بطولة كأس العرب للأندية.