المكسيك ترفض دفع تكلفة جدار ترامب الحدودي

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عواصم- وكالات

أعلن وزير الخارجية المكسيكي الجديد لويس فيدجاراي، أن بلاده لن تدفع “بأي شكل من الأشكال” تكلفة الجدار الذي تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ببنائه على الحدود بين البلدين.

وكرر فيدجاراي، في تصريح بثه التلفزيون المكسيكي ، موقف الحكومة بأنها لن تدفع أموالا لبناء الجدار، الذي شكل مادة جدال بين ترامب والمكسيك؛ منذ إطلاق رجل الأعمال الأمريكي ترامب حملته الانتخابية في يونيو/حزيران عام 2015، وأعلن خلالها- في إحدى خطبه- نيته بناء جدار عال على امتداد الحدود الأمريكية – المكسيكية، وذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الأراضي الأمريكية. وقال ترامب : إن المكسيك ستعيد للولايات المتحدة تكلفة الجدار الحدودي المخطط له، بعد يوم على صدور تقارير صحفية بأن فريقه الانتقالي يبحث إمكانية الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي، الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، على تمويل بناء الجدار الفاصل بين البلدين.