الملاكمان السعوديان الجليدان والقحطاني يتغلبان على الجورجيين شافيلغو وشفيلي

جدة- البلاد

توافدت جماهير غفيرة؛ من الجنسين، وبأعمار متنوعة وميول مختلفة إلى الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ لمشاهدة الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط؛ حيث طغت الأجواء الاحتفالية على الجماهير.

وسبق النهائي الكبير إقامة 7 نزالات تمهيدية بدأت ضمت عدداً من الملاكمين؛ حيث فاز الملاكم السعودي عبدالفتاح الجليدان، على الملاكم الجورجي شافيلغو تسامالا، وحقق الملاكم السعودي زهير القحطاني تحقيق الفوز على الجورجي جيورجي جفينيا شفيلي.

فيما تغلب الملاكم النيجيري عليو بامديلي لاسيسي على الملاكم التايلاندي أرتيد بامرو نجايا.

وفي النزال الثالث انتصر الدانماركي كيم ليجونكويست على المصري مراد عمر. أما النزال الرابع فجرى بين الإنجليزي ميكائيل لاول والهنجاري تاماس كوزما، وكسبه الإنجليزي بالضربة القاضية.

وقد بارك معالي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة لعبدالفتاح جليدان، وزهير القحطاني انتصارهما في بطولة السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي في الوزن المتوسط، وأمر بمكافأة لكل منهما 200 ألف ريال.