الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة

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مكة المكرمة- البلاد

دعا معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى, الباحثين ومنسوبي الجهات الحكومية والمؤسسات التقدم بملخصات أبحاثهم للملتقى العلمي الـ17 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة, الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى خلال شهر شعبان المقبل بالمدينة المنورة.

وأوضح عميد المعهد الدكتور حمزة غلمان, أن الملتقى يشتمل على ثمانية محاور تتمثل في فقه الحج والعمرة والزيارة والإدارة, والاقتصاد, والعمران, إضافة إلى الهندسة والبيئة والصحة والتوعية والإعلام والتقنيات وتطبيقاتها والمبادرات وأثرها في الإنجازات في تطوير الخدمات والمرافق.

وأفاد أن الأولوية ستعطى في عرض الأبحاث في جلسات الملتقى لتلك التي تسهم في رفع مؤشرات الأداء تحقيقا لأهداف التحول الوطني 2020 في مجال الحج والعمرة والزيارة لافتاً أن آخر موعد لاستلام الملخصات يوم الجمعة 15 /4 /1438هـ