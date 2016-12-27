الملحقية الثقافية السعودية بالسودان تحتفي بيوم اللغة العربية

الخرطوم – واس

نظمت الملحقية الثقافية السعودية في السودان أمس ندوة بعنوان ” اللغة العربية والتحديات المعاصرة ” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ومجمع اللغة العربية بالسودان ، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في كلمة له بالمناسبة ، إن المملكة العربية السعودية أولت اهتماماً وعناية بالغين باللغة العربية، بوصفها لغة القرآن الكريم،

وفي هذا الشأن أنشأت الأقسام وكراسي بحثية تعنى باللغة العربية في الجامعات السعودية ، إضافة إلى إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليمثل المملكة في الخارج وينسق مع الجهات الإقليمية والدولية لخدمة اللغة العربية ودعمها،

موضحاَ ان المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قدمت الكثير من أجل الحفاظ على لغة القرآن ونشرها. من جانبه قال الملحق الثقافي السعودي إبراهيم الهويدي في كلمة مماثلة أن المناسبة تبرز الدور التاريخي للغة العربية في البحث العلمي ونشر المعرفة والثقافة، وتتيح الفرصة للمهتمين في أنحاء العالم كافة للاحتفاء باللغة العربية.

وأفاد أن الندوة تندرج في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها الملحقية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي انطلق بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وهو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1973 م ، بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المقررة في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية.

وقدمت خلال الندوة ورقتان الأولى بعنوان صور المؤامرات على اللغة العربية والثانية بعنوان اللغة العربية في وسائل الإعلام . حضر الندوة وزير الإعلام السوداني الدكتور أحمد بلال عثمان ، ووزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي في السودان الدكتور التجانى مصطفى، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي ومدراء وأساتذة الجامعات السودانية .