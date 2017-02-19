الملحقية الثقافية بلنــــدن تقيـــم منتـــــدى (2030 رؤية وطموح)

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بيرمنجهام-واس

افتتح القائم بأعمال الملحقية الثقافية في لندن الدكتور فهد بن عبدالله النعيم منتدى”2030 رؤية وطموح” في أول محطاته في مدينة بيرمنجهام البريطانية.

وبدأ المنتدى بافتتاح القائم بأعمال الملحق المعرض المصاحب الذي تضمن صورًا وطنية عن المملكة العربية السعودية تبرز النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، حيث تجول المدعوون في المعرض, مبدين إعجابهم بما شاهدوه في تلك الصور التي تعكس طموح ومستقبل المملكة.

وألقى الدكتور النعيم كلمة قال فيها ” تبدأ قصص النجاح دائما مع الرؤى، والقصص الأكثر نجاحًا هي تلك التي تبنى على نقاط القوة” مضيفاً ” أن المملكة العربية السعودية هي مركز واتجاه لأكثر من مليار مسلم، ولديها قدرات استثمارية ضخمة، وموقع جغرافي استراتيجي.

وتابع نبدأ اليوم رحلة تقديم رؤية عام 2030للعمل والمشاركة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

عقب ذلك عقدت جلسات نقاش لمتحدثين ومتحدثات من الطلبة والطالبات السعوديين تحدثوا فيها عن رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من أهداف وبرامج في مختلف القطاعات التنموية في المملكة العربية السعودية.

وهدفت مشاركة الطلبة المبتعثين إلى إبراز ملامح رؤية المملكة 2030 وعرضها على الطلبة والمجتمع البريطاني.

حضر المنتدى مساعد الملحق للشؤون الثقافية والاجتماعية الدكتور ناصر بن عبدالله بن غالي ومسؤولون من جامعة بيرمنجهام ورؤساء ومجموعات الأندية الطلابية السعودية في المملكة المتحدة والمهتمون.

الجدير بالذكر بأن سلسلة محطات منتدى “2030 رؤية وطموح” الذي بدأته الملحقية الثقافية السعودية في محطته الأولى بيرمنجهام، وسوف تكون محطته القادمة في أدنبره باستكلندا في الثالث من شهر مارس، وتأتي تلك المنتديات بالتعاون مع أندية الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة، وجمعيات الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية والتي تقدم رسالة ثقافية مهمة إلى مختلف المجتمعات المحلية في المدن البريطانية.