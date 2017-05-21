الملحقية السعودية في الولايات المتحدة .. 10 سنوات من الرعاية لـ 71 ألف مبتعث ومبتعثة

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الرياض- البلاد

أكمل مركز التطوير الوظيفي ،(CCD ) بالملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية عامه الثالث بتوظيف أكثر من 6000 طالب وطالبة ، وتقديم نحو 4 آلاف استشارة لعدد من الشركات والمؤسسات مستهدفاً المهارات الوظيفية للمبتعثين والمبتعثات قبل تخرجهم، إذ نجح المركز في التواصل مع كبريات الشركات الأمريكية والسعودية والمؤسسات الحكومية لمساعدة الخريجين في التوظيف في أكثر من 350 جهة عمل أميركية أو سعودية مثل ( بوينغ 21 شخصاً، لوكهيد 10 أشخاص، STC 300 شخص، سابك أكثر من 200 شخص، بنك الرياض 250 شخصاً ) .

ويقدم المركز في هذا الصدد عدة تحالفات مع أرباب العمل لإنشاء برامج تدريب للخريجين مع الشركات والمؤسسات وفروعها ممن لهم اتصال وتواصل مع مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض اكتساب الخبرة من بيئة العمل بأمريكا التي من شأنها أن تؤدي إلى التوظيف مباشرة في المملكة.

وعلى صعيد متابعة أحوال المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة سجل عام1951 تاريخ افتتاح أول مكتب ثقافي للإشراف على المبتعثين في مدينة نيويورك، ويتبع مندوبية المملكة في الأمم المتحدة حتى عام 1956 حين استقل المكتب، وأصبح يطلق عليه “المكتب الثقافي السعودي في نيويورك”، واستمر في تطوره إلى أن انتقل عمله كمكتب تعليمي في مدينة هيوستن عاصمة ولاية تكساس، ثم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، كملحقية ثقافية عام 1987.

وتمكنت الملحقية الثقافية على مر عقودها من تذليل الكثير من الصعاب والعقبات التي تعترض المبتعثين في أثناء دراستهم، ونجحت في تطبيق التأمين الصحي الشامل على المبتعثين ومرافقيهم، واستطاعت أن تكثف تواصلها وإبرام تعاقداتها في برامج طبية لاستيعاب أكبر عدد من مبتعثينا من الأطباء، إضافة إلى إنشاء برامج زمنية ثابتة ومكثفة لاستقبال مندوبيها، ووفودها، ورؤسائها، وأعضاء هيئات التدريس فيها.

وبلغ عدد المراكز الطبية والمستشفيات والجامعات الأمريكية التي أبرمت معها الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات وعقود على برامج طبية نحو 114 مؤسسة طبية … في نحو ثلاثين ولاية أمريكية وفي مواقع ومراكز للطب والأبحاث معترف بها ، و يعكس ذلك مدى اتساع رقعة و مساحة الانتشار الطلابي لطلاب الطب والعلوم الصحية في هذه الولايات.. يضاف إلى ذلك نحو 306 اتفاقيات منها 122 اتفاقية أبرمت في الإقامة الطلابية و 118 اتفاقية أبرمت في الزمالة و 32 اتفاقية أبرمت في البحث، وثمانية في التدريب.. وتحظى الجامعات والمراكز الجامعية الطبية بالنصيب الأكبر من هذه الاتفاقيات.

أما بالنسبة للاتفاقيات التي أبرمتها الملحقية في مجالات الصيدلة والتمريض والصحة العامة فيبلغ عددها 18 اتفاقية تم إبرامها مع المؤسسات المختصة في نحو إحدى عشرة ولاية أمريكية . بينما يبلغ عدد الأندية الطلابية 370 نادياً، 200 منها نشيط متفاعل، كما أن عدد المنظمات الطلابية الكبيرة بلغت 5 منظمات مثل هاند باي هاند،us to US، سعوديون في أميركا، بصمات مبتعث، وجمعية العمارة السعودية سابا، وبلغت عدد الفعاليات التي قدمتها الأندية الطلابية خلال 2016 نحو 1500 فعالية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت دول العالم في استقبال المبتعثين السعوديين، إذ بلغ إجمالي المبتعثين السعوديين في الجامعات الأمريكية (71813) مبتعثاً ومبتعثة، ( 17748 ) طالبة، و (54065 ) طالباً، ومرافقيهم ( 37809 )، بنسبة تبلغ 59,05% من إجمالي مبتعثي المملكة، في حين بلغ عدد أول بعثة طلابية سعودية إلى أمريكا (30) طالبًا التحقوا بالدراسة في جامعة تكساس الأمريكية الحكوميّة. ويمثل الطلاب في مرحلة البكالوريوس النسبة الكبرى للدارسين في أمريكا، إذ يبلغ عددهم 31322 مبتعثا ومبتعثة من إجمالي عدد المبتعثين والمبتعثات في أمريكا، يليهم في الترتيب مرحلة دراسة اللغة بعدد19075 مبتعثاً ومبتعثة، ثم مرحلة الماجستير في المرتبة الثالثة بعدد 14435 مبتعثاً ومبتعثة ، ثم مرحلة الدكتوراه بعدد 4473 مبتعثاً ومبتعثة في المرتبة الرابعة ، والزمالة في المرتبة الخامسة بعدد ( 1225 ) .

ووفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستثمر المملكة في الإنسان السعودي من خلال بناء الكوادر البشرية المؤهلة في التخصصات العلمية المختلفة لدعم برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق نقلة نوعية حضارية وتنموية..

وتشير الإحصاءات أنه من المتوقع أن يتخرج في عام 2020 ما يقارب 44827 خريجاً وخريجة من بينهم نحو 10600 خريجة .. بنسبة تصل 23,79% من إجمالي عدد الخريجين.