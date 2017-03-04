الملحق الثقافي لدى فرنسا : نسعى لتعزيز التواصل بين الشعوب

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باريس -واس

أكد الملحق الثقافي لدى جمهورية فرنسا الدكتور عبدالله بن فهد الثنيان أن القيادة الرشيدة بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تدرك مدى أهمية التواصل العلمي والمعرفي بين الشعوب والثقافات،

وتستشعر دورها المنبثق من رسالة الإسلام للسلام والتواصل بين الشعوب وتستثمرها في تعزيز الجهود الثقافية والعملية مع الدول المتقدمة، وفي مقدمتها جمهورية فرنسا التي تحتضن منارات علمية وثقافية راسخة القدم وتحتضن الكثير من النشاطات والتجمعات العالمية”.

وعبر الدكتور الثنيان بمناسبة مباشرته عمله ملحقا ثقافيا لدى الجمهورية الفرنسية عن شكره لمعالي وزير التعليم ، راجيا من الله أن يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مد جسور التعاون العلمي والثقافي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا التي تجمعهما علاقات صداقة وتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح أن الملحقية الثقافية في باريس تسعى إلى تعزيز دورها الثقافي والعلمي بدعم من مسؤولي وزارة التعليم ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين في باريس.