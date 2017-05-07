الملكي يحط رحاله في الدوحة ويجري مرانه الأول بملعب الغرافة

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جدة – احمد الياس

أجرى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أولى الحصص التدريبية بملعب نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة بعد وصوله امس وذلك استعدادا لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني غدا الاثنين في ختام مباريات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا. وركز جروس خلال المران الذي استهله بالإحماء والتدريبات الثنائية قبل أن يطلب السويسري من اللاعبين الانتقال لجزء آخر من الملعب لتأدية مران تكتيكي. من جهة أخرى حظيت بعثة الملكي ظهر امس باستقبال من أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة الدوحة يتقدمهم مسؤول شؤون المراسم وازع الشهراني، والسكرتير الثاني بالسفارة راجح السبيعي، وقدم رئيس النادي أحمد المرزوقي، شكره وتقديره لأعضاء السفارة نظير الاستقبال الذي وجدته بعثة الفريق وكافة الجهود التي تقدم تجاه الأندية السعودية.