الملكي يسعى لمواصلة تفوقه على الأندية الإيرانية

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إعداد- محمود العوضي

يواجه نادي الأهلي نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، بعمان ، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي مع ذوب آهن بدوري أبطال آسيا، ولكن سبق للأهلي مواجهة عدة فرق إيرانية في البطولة الآسيوية. والتقى الأهلي مع استقلال طهران في دور المجموعات لنسخة عام 2010 لدوري أبطال آسيا، حيث خسر 1-2 في المباراة الأولى، ثم خسر بنفس النتيجة في المباراة الثانية.

وفي دور المجموعات لنسخة عام 2012، التقى الأهلي مع سباهان أصفهان، حيث تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب قبل أن يفوز سباهان 2-1 في المباراة الثانية.

والتقى الأهلي وسباهان في نفس النسخة مرة أخرى، ولكن في دور الثمانية، حيث تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب، ثم فاز الأهلي 4-1 في مباراة الإياب. وكرر الأهلي مواجهته مع سباهان في دور المجموعات لنسخة 2013، حيث فاز الأهلي في المباراة الأولى 4-2، ثم عاد وفاز 4-1 في مباراة الإياب.

والتقى الأهلي مع تركتور تبريز في دور المجموعات لنسخة 2015، حيث فاز الأهلي في المباراة الأولى 2-0، ثم تعادل الفريقان 2-2 في المباراة الثانية. وفي دور الستة عشر للنسخة نفسها من البطولة، التقى الأهلي مع نفط طهران حيث فاز في مباراة الذهاب 1-0، ثم فاز مجددا في مباراة الإياب 2-1.