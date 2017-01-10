الملكي يضم الجوهرة البرتغالية

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مدريد- وكالات

أكدت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع مهاجم بورتو الشاب أندريه سيلفا، يقضي بانتقاله إلى النادي الملكي في الصيف المقبل. ووفقا لما نقلته صحيفتا (آس) و(ديلي ستار) فإن النادي الإسباني مستعد لدفع 58 مليون يورو للظفر بالمهاجم الدولي، والتفوق على أكثر من ناد أوروبي يسعى للتعاقد معه.

تأتي هذه الأنباء بعدما استفسر نادي آرسنال عن اللاعب وأظهر النادي الإنجليزي استعداده لدفع 23 مليون يورو، لكن عرض ريال مدريد جعل الفريق البرتغالي يفضل التأني حتى الصيف حتى ينتقل إلى ريال مدريد. المعروف أن ريال مدريد محروم من إبرام أي صفقات في ميركاتو الشتاء الحالي؛ بسبب عقوبة موقعة عليه من الفيفا. يمتلك المهاجم الشاب صاحب الـ21 عاما عقدا مع بورتو حتى عام 2021. التقارير الواردة بشأن سيلفا تشير إلى أن المدرب زين الدين زيدان كان أهم المشجعين على التعاقد مع الموهوب البرتغالي الذي لعب 22 مباراة مع فريقه هذا الموسم وسجل 14 هدفا.