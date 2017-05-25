الملكي يضم ناشئا برازيليا بـ 40 مليونا

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أعلن ريال مدريد بطل أسبانيا لكرة القدم، اتفاقه مع نادي فلامنغو البرازيلي، على ضم موهبته الشابة فينيسيوس جونيور (16 عاما) بدءا من يوليو 2018، في صفقة قدرتها الصحف بـ40 مليونا، وأوضح النادي الأسباني في بيان: “إن ريال مدريد، ونادي فلامنغو توصلا إلى اتفاق لانتقال اللاعب فينيسيوس جونيور بدءا من يوليو 2018″،

مشيرا إلى أن اللاعب سيبقى مع ناديه “حتى يوليو 2019، مع أنه يمكنه اللعب مع ريال قبل ذلك، إذا قرر الناديان ذلك”. وكانت تقارير عن قرب انتقال المهاجم اليافع إلى الريال، قد انتشرت بقوة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن اللاعب لن يتمكن من الالتحاق بفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قبل بلوغه سن الرشد. وأوردت تقارير للصحف الإسبانية، أن قيمة الصفقة تراوح بين 40 مليون يورو، و45 مليونا.

وكان فلامنغو أعلن في 15 مايو، أن اللاعب مدد عقده معه، مع بند جزائي لتحريره في حال أبدت أندية أجنبية اهتمامًا بضمه، ما بين 30 و45 مليون يورو.

يأتي الإعلان عن ضم فينيسيوس، بعد أيام من إحراز ريال لقب الدوري الاسباني، للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه، والأولى منذ 2012.