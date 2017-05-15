الملكي يمدد عقد زيدان

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إعداد- محمود العوضي

بدأ ريال مدريد الإسباني، مفاوضات تجديد عقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، لينتهي عام 2020، بعدما نجح في قيادة فريقه للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، ليواجه نادي يوفنتوس الإيطالي يوم 3 يونيو في مدينة كارديف الويلزية. وأطاح ريال مدريد بجاره أتليتكو بالفوز بنتيجة (4-2) في مجموع المباراتين، فيما حجز يوفنتوس مقعده في النهائي على حساب موناكو الفرنسي، بتحقيق الانتصار بنتيجة (4-1) في مجموع المواجهتين.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يسعى لإضافة عامين في عقد زيدان لينتهي في 30 يونيو ،2020 بدلًا من 2018، وأنّ النادي أعدّ بالفعل تفاصيل التعاقد كافة في انتظار موافقة زيزو والتوقيع. وحصل زيدان على بطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية العام الماضي، كما ينافس ريال مدريد على الدوري الإسباني باحتلاله الوصافة بالرصيد ذاته مع المتصدر، برشلونة 84 نقطة، إلا أنّ الملكي لديه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، قد تحسم اللقب لصالحه.