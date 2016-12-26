الملكي ينهي استعداده للعميد.. المولد أوكي والعويس انتظار

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جدة – أحمد إلياس

أنهى فريق الأهلي تدريباته الفنية، ووضع المدرب جروس خطته لمواجهة الاتحاد ضمن نصف نهائي كأس سمو ولي العهد الأمين على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية (الجوهرة المشعة ) بمحافظة جدة، وسيجري الفريق اليوم تدريبات ترفيهية ولياقية استعداداً للقاء الهام.

من جانبه يعقد المدرب جروس عصر اليوم مؤتمراً صحفياً يتحدث خلاله لوسائل الاعلام عن لقاء الغد المصيري في الديربي .

من جهة أخرى، ينتظر أن يحسم الأهلاويون صفقة انتقال اللاعب سعيد المواد ظهير أيمن فريق الرائد، خلال الفترة الشتوية المقبلة، وكان اللاعب قد رفض عن طريق وكيل أعماله العرض الاول،

وطلب زيادة عن مليوني ريال للموسم، وفي سياق متصل يسعى الأهلاويون لتحويل مسار الحارس الشبابي محمد العريس صوب جدة؛ رغم المنافسة الكبيرة مع احد أندية العاصمة وكان اللاعب دخل امس الفترة الحرة للانتقال في عقده الرسمي مع نادي الشباب.