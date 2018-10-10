الملك سلمان يبحث التعاون العدلي مع وزير العدل المصري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم ، معالي وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار محمد حسام عبدالرحيم.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي بين المملكة ومصر في المجال العدلي وبخاصة إبرام برنامج تنفيذي بين وزارتي العدل في البلدين لتبادل الخبرات القانونية.

حضر اللقاء، معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي زغلول.