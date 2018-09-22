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الملك سلمان يتلقى تهاني رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / محرم / 1440 هـ      22 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – برقيتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ibrahim

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