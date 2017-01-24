العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الملك سلمان يدعو أمير الكويت لحضور افتتاح (الجنادرية)

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الملك سلمان يدعو أمير الكويت لحضور افتتاح (الجنادرية)
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الكويت – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت دعوة سموه لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) وسباق الهجن السنوي.

قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز لدى استقبال أمير الكويت له بقصر بيان أمس.

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التصنيف: محليات

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