الملك سلمان يدعو السلطان قابوس لحضور افتتاح (الجنادرية) وسباق الهجن

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مسقط – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وسباق الهجن السنوي.

تسلّم الرسالة نيابة عن جلالته صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، وذلك خلال استقبال سموِّه سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، أمس.