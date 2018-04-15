الملك سلمان يدعو لموقف أممي قوي ضد سلوك إيران

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم الأحد أعمال القمة العربية 29 التي تستضيفها مدينة الظهران شرق السعودية .

وفي مستهل كلمته بالقمة أكد خادم الحرمين: “إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستبقى كذلك حتى حصول الفلسطينيين على حقوقهم في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وجدد الملك سلمان استنكار المملكة للقرار الأميركي بخصوص نقل السفارة الأميركية إلى القدس

مؤكدا على “أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”.

وأكد الملك المفدى على “وحدة اليمن واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه”، معرباً عن تأييده للجهود المبذولة

من أجل حل سياسي للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

وحمل الملك سلمان ، الميليشيات الحوثية التابعة لإيران “كامل المسؤولية حيال الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن”.

ورحب خادم الحرمين الشريفين ببيان مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإيرانية صواريخ باليستية تجاه السعودية، قائلا إن عدد هذه الصواريخ بلغ 119 صاروخا، وقد استهدف عدد منها مكة المكرمة.

وحذر الملك سلمان من “خطورة السلوك الإيران في المنطقة ومجافاته لحسن الجوار”، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ “إجراءات حازمة” في هذا الإطار.

وجدد الملك سلمان الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية

معبرا عن رفضه لتدخلات إيران السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.