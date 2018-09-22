الملك يتلقى التهاني من حكام الشارقة وعجمان ورأس الخيمة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيات تهان من كل من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وأعربوا عن التهاني بهذه المناسبة الوطنية، مشيدين بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية في مختلف الميادين، متمنين لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيات تهان مماثلة من كل من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.