المملكة الأكثر أمنا وأمانا عالميا ونرفض تسييس الحج

جدة – وليد الفهمي

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، حرص حكومة المملكة وعملها الدائم منذ نشأتها وحتى اليوم على خدمة الحجيج لتقديم جميع الخدمات الممكنة ، وجعل حج هذا العام حجا ذكيا بفضل التقنيات الإلكترونية التي اطلقت لخدمة الحجيج ، مؤكداً أن المملكة تعمل على خدمة الحج بعد أول أسبوع من نهاية موسم الحج السابق.

وبين سموه في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية أمس أن التفاعل والتفاهم مع الجهات الحكومية أزال العديد من العوائق بلا أموال او اعتمادات لها ،كذلك أهمية خدمة المسار الإلكتروني في إنهاء تسجيل بيانات الحاج قبل وصوله إلى المملكة ، مما جعل الحج (رحلة إيمانية ممتعة للحاج ) بكل ما تعنيه الكلمة ، مضيفاً بأن هناك مطارات جديدة سوف تدشن مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الطائف ومطار مشروع الفيصلية القادم .

لا تسييس للحج:

وأكد الأمير خالد الفيصل أن المملكة ترفض أي محاولات لتسييس الحج أو تدويله، مشدداً على أن الحج عبادة وسلوك حضاري، داعياً الحجاج إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية وأن يكونوا نموذجاً حضارياً للإنسان المسلم موكداً في الوقت نفسه إلى أن قيادة وحكومة المملكة حريصة على تقديم كافة الإمكانات التي من شأنها خدمة الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مستدركاً إلى هناك من يحسد المملكة على الشرف الكبير لخدمة الحج واستقبال الحجاج منذ عهد الملك عبدالعزيز (رحمه الله ) مبيناً أنه أزال بعض الأمور التي كانت حجر عثرة وسهل الأمور والإشراف الآن على الحجاج إيماني وإسلامي وليس سياسياً أو حكومياً على كل المستويات .

وألمح سموه أن كل الاخبار التي تتحدث من أن المملكة لا تستطيع إنجاح الحج ، هي كذب وافتراء لتشويه سمعة المملكة ، مؤكداً أن المملكة أخبر الناس بخدمة الحج منذ عهد النبي إبراهيم عليه السلام وحتى اليوم والمملكة في خدمة الحجيج قائلاً:” وهل هناك اخبر من المملكة في ذلك” ، مبيناً أن تجربتها في إدارة الحشود باتت تدرس للدول العالمية. ودعا سموه إلى مشاهدة الاجتماع العالمي من كل أنحاء العالم للحجاج ولكن هنا يجمعهم الإسلام مشيراً إلى أن المملكة ولله الحمد أكثر بلاد في العالم تنعم بالأمن والأمان ويتم نقل شعائر الحج إعلامياً إلى العالم.

باصات بتقنيات حديثة:

وبين سموه في حديثه إلى أن نقل الحجاج سيتم عبر باصات ذات مواصفات عالية وبتقنيات حديثة ، مبينا أنه ومنذ بداية العام الحالي تم تحديث نسبة من الباصات على أن يتم استبدال كافة الباصات خلال الأعوام الثلاث المقبلة وستحمل الطباعي التقني للتسهيل على الحجاج .

هيئة ملكية:

وقال الأمير خالد الفيصل إن إنشاء الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وترؤس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمجلس إدارتها، يحملان رسالة قوية وواضحة تؤكد عزم القيادة على تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تطويراً يتوافق مع مكانتهما في قلوب المسلمين، وإحداث نقلة غير مسبوقة فيهما وبكل ثقة .