المملكة الأولى عالمياً في إنتاج الخيل العربية الأصيلة

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الرياض ــ البلاد

ازاحت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الامريكية من صدارت الدول المنتجة للخيول العربية الاصلية بعدد تجاوز الـ 3 آلاف و137 راسا,وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، ان نتائج اجتماع منظمة “الواهو”، المسؤولة عن توثيق وتسجيل الخيل العربية، الذي عقد في مملكة البحرين مؤخرا، اظهرت حصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتربع عليه فترة طويلة.

وارجع الفضلي الإنجاز، إلى الاهتمام الحكومي بالمحافظة على الخيل العربية الاصيلة، من خلال إنشاء مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بوصفه الجهة الرسمية المسؤولة عن توثيق الخيل العربية الأصيلة ومتابعة جميع مناشطها، ما اسهم في زيادة مواليد الخيل في انحاء المملكة كافة.

ولفت في تصريح صحفي، عقب تدشينه برنامج الخدمات الإلكترونية للخيل العربية (أصيل) وافتتاح مبنى التسجيل الجديد، بمقر مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب، إلى أن المركز هو الممثل الوحيد للمملكة في المنظمات الدولية ذات الاختصاص بموجب اختصاص الوزارة بالخيل العربية.