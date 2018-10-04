المملكة الأولى عربيا في تطبيق البرتوكول السادس للإنترنت

افتتح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي اليوم بمقر الهيئة بالرياض ورشة عمل حول تطبيق الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) بمشاركة المتخصصين من مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وذلك بالتعاون مع منظمة (رايب إن سي سي RIPE NCC)

وقال الدكتور التميمي إن المملكة ممثلة بالهيئة تبذل جهود كبيرة ومستمرة في دعم انتشار الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) في المملكة -منذ وقت مبكر- حيث قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل وطني خاص بهذا الموضوع (Saudi IPv6 Task Force) منذ العام 2008م لمواجهة نفاد عناوين البروتوكول الحالي (IPv4)، وذلك من خلال العمل على رفع الجاهزية والتوسع في استخدام الإصدار الجديد من هذا البروتوكول (IPv6)

مضيفاً أن المملكة تعد الأولى على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة انتشار لهذا الإصدار تجاوزت الـ 15% من مستخدمي الإنترنت في المملكة.