المملكة الأولى عربيا في حجم المشاريع

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جدة ــ البلاد

حلت المملكة في المرتبة الأولي عربياً؛ من حيث حجم المشاريع التى تمت ترسيتها بعقود فى شهر ديسمبر.

وكانت المملكة قد أقرت مشروعات بقيمة 2.8 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي.

فيما حلت الإمارات في المركز الثاني بواقع 1.3 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بواقع 1.2 مليار دولار، فالكويت في المركز الرابع بقيمة 867 مليون دولار.

ووفقا لـ “ميد” فإن النمو الذي حققته كل من المملكة والكويت وقطر، والزيادة الكبيرة في قيمة عقود المشاريع التي تمت ترسيتها، لم تمكنها من مجاراة قيمة العقود التي أرسيت في نوفمبر، حيث إن ترسيات العقود في ديسمبر الماضي بلغت 7.1 مليارات دولار، مقارنة مع 15.6 مليار دولار في نوفمبر بما نسبته 45.5%،

والذي كان ثاني أعلى قيمة تسجلها ترسيات العقود خلال عام 2016، ولم تتفوق عليها إلا قيمة العقود التي أرسيت في يناير من العام ذاته، والتي بلغت 16.8 مليار دولار.