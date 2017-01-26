المملكة الخامسة عالميا من حيث الأسواق الناشئة

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جدة ــ البلاد

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة في مؤشر “أجيليتي” اللوجستي للأسواق الناشئة فيما جاءت الصين في المرتبة الاولى تليها الهند، ومن بين دول الخليج حلت الإمارات في المرتبة الثالثة والسعودية في المرتبة الخامسة، ثم قطر في المرتبة 12 تليها عمان بالمرتبة 13، بينما حققت البحرين أعلى تقدم لها في المؤشر لتتقدم 5 مواقع وتسجل المرتبة ـ23، وهي واحدة من كبرى القفزات التي تم تسجيلها على المؤشر هذا العام.

ووفقا لمؤشر “أجيليتي” اللوجستي فان الكويت تراجعت 3 مواقع لتصل إلى المرتبة ـ26، وذلك بعد عجز الميزانية الذي سجله الاقتصاد لأول مرة منذ 17 عاما وذلك على الرغم من إحراز الدولة المرتبة العاشرة في المؤشر عن فئة “أفضل مناخ لمزاولة الأعمال” ، وهي الفئة التي استطاعت دول الخليج الاستحواذ على 6 من أصل العشر مراتب الأولى فيها حسبما تناولته “الأنباء”.

وأشار التقرير استنادا لـ”ترانسبورت إنتلجنس” إلى أن اقتصادات دول الخليج بدأت بالتعامل مع الوضع الجديد لانخفاض أسعار النفط.