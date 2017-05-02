المملكة العربية السعودية وألمانيا الاتحادية: شراكة بين المملكة والمانيا.. والتحضير لقمة العشرين

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عبد الله صقر – مركز المعلومات

أشرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ودولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركل على توقيع العديد من المذكرات ومشروعات التعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مؤشر واضح على عزم قيادتي البلدين لدعم مسيرة العلاقات المبنية على التفاهم والانسجام في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية والاتفاق حيال عدد من القضايا الدولية والإقليمية ، حيث يمثلان البلدين مكانة بارزة على المستوى العالمي.

وقد استهلت المستشارة الألمانية جولتها الخارجية بزيارة المملكة العربية السعودية قبل قمة مجموعة العشرين وتشكل سلسلة الاجتماعات التي عقدتها المستشارة الألمانية مع القيادة السعودية جزءا من التحضير لاجتماع قمة مجموعة العشرين،والذي يضم قادة الدول الصناعية والناشئة الكبرى في العالم، والذي ستترأسه ميركل في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا في تموز/يوليو المقبل.

وتعتبر المملكة العربية السعودية و جمهورية المانيا الاتحادية أعضاء في مجموعة العشرين

وأشارت ميركل إلى أنها ترى فرصا للأوساط الاقتصادية الألمانية في المملكة العربية السعودية في ظل إعادة الهيكلة الاقتصادية الهائلة في المملكة. وقالت: “إن المملكة العربية السعودية حريصة للغاية على أن تقوم الأوساط الاقتصادية الألمانية بإسهامها هنا أيضا”. وأشارت إلى أن المملكة تقف حاليا أمام مهمة تطوير أفق مستقبلية جديدة في ظل أن 70 بالمئة تقريبا من شعبها يقل عمره عن 30 عاما. وأوضحت أنها لهذا السبب تم توقيع اتفاقات مهمة مع المملكة من قبل الأوساط الاقتصادية الألمانية.

وقد ضم الوفد المرافق للمستشارة ميركل كبار رجال الأعمال في ألمانيا يرافقون ميركل في زيارتها للمملكة العربية السعودية

وقد اسفرت الزيارة عن توقيع مذكرة تفاهم حول تطوير الصناعات المستدامة من خلال توطين التقنيات وتسريع وتيرة التحول الصناعي الرقمي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030 م.

وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس المساهمة جو كيزر.

وتم توقيع مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الداخلية في المملكة والشرطة الاتحادية الألمانية، وقعه من الجانب السعودي معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر ولتر هالر.

كما تم توقيع مشروع إعلان نوايا مشترك في مجال التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون والاقتصاد والتنمية الفيدرالية الألمانية، وقعه من الجانب السعودي معالي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ومن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر ولتر هالر.

وتم أيضا توقيع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني، وقعه من الجانب السعودي معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس المساهمة جو كيزر.

وتم كذلك توقيع مشروع اتفاقية لتدريب الطلبة داخل المنشآت العسكرية الألمانية بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقعه من الجانب السعودي رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الطيار الركن أحمد بن عبدالرحمن الشهري، ومن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر ولتر هالر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول دعم وتمكين رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني فيما يتعلق باستراتيجيتها الرقمية والحلول التكنولوجية ذات الصلة وقعها كل من المشرفة العامة المكلفة للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ديمه يحيى اليحيى، والرئيس التنفيذي لشركة ( اس ايه بي ) السعودية لتجارة البرمجيات المحدودة أحمد جابر الفيفي.

تعتبر السعودية شريكا استراتيجيا لألمانيا وينتمي البلدان للتحالف الدولي لمكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية ,كما تعتبر العلاقة بين البلدين أنموذجا يحتذى به على كافة الأصعدة إذ تسعى حكومتا البلدين في جميع المحافل العالمية والمؤتمرات الدولية على التعاون بما يحقق القانون الدولي العام والأمن والسلم العالميين في كافة أرجاء العالم.