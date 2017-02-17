المملكة الـ 3 خليجيا والـ 5 إقليميا في ترسيات العقود

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الرياض ــ البلاد

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة خليجياً والخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ترسيات العقود بقيمة كلية بلغت 10.6 مليون دولار.

ووفقاً لتقرير اعدته مجلة “ميد” الاقتصادية بلغت قيمة العقود المرساة في المنطقة حتى ديسمبر من العام الماضي 7.1 مليارات دولار، فيما حققت المنطقة انتعاشا في قيمة ترسيات العقود في يناير 2017 لتصل الى 13.8 مليار دولار، وسجل يناير الماضي ارتفاعا ليبلغ 84 عقدا مقارنة مع 70 عقدا في يناير 2016 حسبما ذكر التقرير. ”

وتصدرت الامارات دول المنطقة في المركز الاول خليجيا والثانية اقليميا بقيمة بلغت 3.7 مليارات دولار

وحلت المملكة في المركز الثالث خليجيا والخامس إقليميا بعقود بلغت قيمتها 10.6 مليون دولار.

وحلت الكويت في المركز الرابع خليجيا والسابع إقليميا بعقود بلغت قيمتها 589 مليون دولار وبتراجع بنسبة 32% عن 867 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، وجاءت عمان في المركز الثاني خليجيا والرابع اقليميا بواقع 1.2 مليار دولار، ووقطر والبحرين في المركزين الخامس والسادس خليجيا بواقع 354 مليون دولار و150 مليون دولار على التوالي.

وقالت المجلة إن تاثير انخفاض أسعار النفط على الايرادات الحكومية في دول المنطقة هو المسؤول عن الهبوط الكبير البالغة نسبته 17.8% في قيمة العقود التي ارسيت في شهر يناير 2017 مقارنة مع نظيره في 2016. وكانت هذه النتيجة ملموسة بصورة اكبر في السعودية، حيث شرعت الحكومة في حملة لخفض التكاليف وتتطلع إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في جميع المجالات.