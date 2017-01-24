المملكة الـ 4 عالميا في استقبال الوافدين

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جدة ــ البلاد

أظهرت بيانات حديثة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن المملكة رابع أكثر دول العالم استقبالا للمهاجرين (الوافدين)، بعد كل من الولايات المتحدة، وألمانيا وروسيا، فيما حلت الإمارات سادسا. وعلى الجانب الآخر، تصدرت الهند أكثر دول العالم تصديرا للمهاجرين، تلتها كل من المكسيك وروسيا والصين.

وقالت بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي: إن المملكة حجزت رابع أكثر دول العالم استقبالا للوافدين، بعد أن بلغ الوافدون لديها نحو 10.19 مليون نسمة، بحسب بيانات صادرة في شهر ينايرالجاري.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد سكان السعودية في منتصف العام الماضي 2016، نحو 31.74 مليون نسمة، منهم نحو 20.08 مليون نسمة سعوديون بنسبة 63.3 في المائة من إجمالي السكان، فيما غير بلغ الوافدين نحو 11.66 مليون نسمة، يشكلون 36.7 في المائة من إجمالي السكان.

وحسب النوع، يتوزع الوافدون ما بين نحو ثمانية ملايين من الذكور بنسبة (69%)من إجمالي الوافدين، فيما 3.66 مليون من الإناث بنسبة (31%)

ويتركز الوافدون في الفئات العمرية ما بين 25 عاما و49 عاما بإجمالي 7.32 مليون، يشكلون 62.8 في المائة من إجمالي الوافدين في السعودية.

ووفقا لمسح القوى العاملة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن الربع الثالث من العام الماضي 2016، بلغت قوة العمل (15 سنة فأكثر) في السعودية، نحو 13.13 مليون نسمة، تبلغ قوة العمل السعودية، منهم نحو 5.7 مليون، تعادل 43.5 في المائة من الإجمالي، فيما قوة العمل غير السعودية نحو 7.41 مليون نسمة، تشكل 56.5 في المائة من إجمالي قوة العمل في السعودية.

وحسب النوع، تتوزع قوة العمل الوافدة ما بين 6.75 مليون من الذكور بنسبة 91% من إجمالي قوة العمل الوافدة، و665.73 ألف من الإناث بنسبة 9%،

ويتركز نحو 73.4% من إجمالي قوة العمل الوافدة في الفئة العمرية 25 إلى 44 عاما.

ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بلغ إجمالي عدد المشتركين على رأس العمل والمسجلين في نظام التأمينات نحو 10.43 مليون مشترك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وبلغ عدد المشتركين السعوديين منهم نحو 1.87 مليون مشترك فقط، فيما بلغت أعداد غير السعوديين من المقيمين نحو 8.54 مليون مشترك.

ووفقا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم استقبالا للوافدين بنحو 46.6 مليون نسمة، تلتها ألمانيا بنحو 12 مليون نسمة، وحلت روسيا ثالثا باستقبالها 11.6 مليون وافد.

وجاءت السعودية رابعا باستقبالها نحو 10.19 مليون وافد، ثم المملكة المتحدة بنحو 8.5 مليون وافد، وسادسا الإمارات بنحو 8.1 مليون وافد، وفي المركز السابع جاءت كندا بنحو 7.8 مليون وافد.

فيما جاءت فرنسا وأستراليا وإسبانيا في الترتيب الثامن والتاسع والعاشر، حيث استقبلوا 7.8 مليون وافد، 6.7 مليون وافد، و5.8 مليون وافد على التوالي.

على الجانب الآخر، جاءت الهند أكثر دول العالم تصديرا للمهاجرين بنحو 15.6 مليون مهاجر، تلتها المكسيك بنحو 12.3 مليون مهاجر، وحلت روسيا ثالثا بتصديرها 10.6 مليون مهاجر.

رابعا جاءت الصين بتصدير 9.5 مليون مهاجر، ثم بنجلادش بنحو 7.2 مليون مهاجر، وسادسا باكستان بنحو 5.9 مليون مهاجر، وفي المركز السابع جاءت أوكرانيا بنحو 5.8 مليون مهاجر.

فيما جاءت الفلبين وسورية والمملكة المتحدة في الترتيب الثامن والتاسع والعاشر، حيث صدروا نحو 5.3 مليون مهاجر، وخمسة ملايين مهاجر، و4.9 مليون مهاجر على التوالي.