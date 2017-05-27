المملكة تؤكد تضامنها مع مصر و اندونيسيا

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الرياض-واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج، الذي استهدف محطة للحافلات شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وخلف عدداً من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية إندونيسيا الشقيقة حكومةً وشعبًا، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا ضد الإرهاب والتطرف.

كما عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية، مما أسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.