المملكة تتجه لخصخصة مشاريع بـ20 مليارا

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جدة ــ البلاد

نقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية عن مصادرها، بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية قولهم : إن الوزارة استعانت بمكتب “برايس ووترهاوس كوبرز لدراسة عقود حكومية لمشاريع بقيمة 69 مليار دولار؛ بهدف إيجاد الحلول الأنسب لخفض التكاليف وخصخصة جزء منها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والنقل.

ووفق الوكالة، فإن دراسة “برايس ووترهاوس كوبرز” قد تساعد في توفير 20 مليار دولار، من خلال إلغاء بعض المشاريع التي لا تحظى بالأولوية، وخصخصة مشاريع أخرى.

يأتي ذلك ضمن توجه المملكة لخفض الإنفاق، والحد من العجز في الميزانية الذي قارب ثلاثمائة مليار ريال العام الماضي.