المملكة تتصدر احتياطي الذهب عربيا والـ16 عالميا

جدة ــ وكالات

اظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي، تصدر المملكة قائمة الدول العربية والمركز الـ16 عالمياً، في إجمالي الاحتياطي العالمي من المعدن الأصفر

وأفاد التقرير والمعبر عن الربع الثالث من العام الجاري، أن احتياطي الذهب العالمي لدى البنوك المركزية ارتفع بمعدل 22%، على أساس سنوي، ليسجل 148.4 طن.

وأوضح التقرير، أن الربع الثالث من العام الجاري سجل أعلى مستوى للمشتريات الصافية منذ عام 2015، سواء على المستوى الربعي أو السنوي.

وذكر، أن معدل الطلب خلال الربع الثالث من 2018 صعد بمقدار 6.2 طن على أساس سنوي، ليسجل 964.3 طن، مع ارتفاع معدل شراء البنك المركزي بنسبة 13% في الطلب على السلع الاستهلاكية.

وعلى المستوى العالمي استمرت الولايات المتحدة في تصدر قائمة إجمالي الاحتياطي العالمي من الذهب ليسجل 8133 طن بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما يعادل 73.4% من إجمالي الاحتياطي للولايات المتحدة.

وعربياً سجل مخزون المملكة من الذهب خلال نفس الفترة 323.1 طن، احتلت بهم المرتبة الـ16 عالمياً، ما يمثل 2.4% من إجمالي احتياطي المملكة، فيما جاءت دولة لبنان بالمركز الـ18 بإجمالي احتياطي بلغ 286.8 طن، أي 19.5% من إجمالي الاحتياطي العام لها.

وبالنسبة لأسعار الذهب بالأسواق العالمية، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.1% لتسجل 1237.5 دولار للأوقية، فيما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1233.5 دولار للأوقية.