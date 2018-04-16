المملكة تتصدر الدول العربية بـ664 براءة اختراع

الرياض ــ واس

تصدرت المملكة الدول العربية مجتمعة في عدد براءات الاختراع، التي سجلتها خلال 2017؛ إذ تمكن السعوديون والسعوديات من تسجيل 664 براءة اختراع، بشكل متصاعد عن 2015، الذي تم فيه تسجيل 409 براءة اختراع، وعن 2016 الذي سجل فيها 517 براءة اختراع.

وبهذه الأرقام التصاعدية تفصل بين السعودية، وأقرب دولة عربية في قائمة دول العالم 14 مركزا.

وتفوق المملكة برقم الـ664 عددا من براءات الاختراع أضعاف ما أنتجته10 دول عربية وردت في التقرير. حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها دول “مصر، العراق، سوريا، لبنان،

الجزائر، تونس، المغرب، السودان،اليمن، والأردن” مجتمعة 137 براءة اختراع. أي أن براءات الاختراع السعودية تفوق براءات الاختراع لدى اكثر من 300 مليون نسمة تسكن الدول العربية العشر.