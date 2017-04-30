المملكة تتصدر العالم بإنتاج الخيل العربية

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الرياض – واس

كشف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج الخيل العربية الأصيلة بعدد 3137 من المواليد للعام 2016م.

وأوضح معاليه أن نتائج اجتماع منظمة الواهو المسؤولة عن توثيق وتسجيل الخيل العربية الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً ، أظهرت حصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتربع عليه لفترة طويلة.

وأرجع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة هذا الإنجاز، إلى الاهتمام الذي توليه القياده الرشيدة للمحافظة على الخيل العربية الأصيلة، من خلال إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بوصفه الجهة الرسمية المسؤولة عن توثيق الخيل العربية الأصيله ومتابعة جميع مناشطها مما أسهم في زيادة مواليد الخيل في كافة أنحاء المملكة. ولفت معاليه في تصريح صحفي عقب تدشينه برنامج الخدمات الإلكترونية للخيل العربية (أصيل) وافتتاح مبنى التسجيل الجديد أمس بمقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، إلى أن المركز هو الممثل الوحيد للمملكة في المنظمات الدولية ذات الاختصاص بموجب اختصاص الوزارة بالخيل العربية.