المملكة تتقدم تصنيف المصارف (الأقوى) في الشرق الأوسط

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جدة ــ البلاد

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في عدد المصارف “الأقوى” في الشرق الأوسط بحسب تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية.وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول تلتها السعودية، ثم قطر ثالثاً

واظهر التقرير أن 17 من أكبر 100 مصرف في المنطقة العربية تتواجد في الإمارات، في حين يوجد 12 من المصارف الكبرى في السعودية و10 في قطر وعدد مماثل في لبنان.واحتلت الكويت المركز الخامس (9 مصارف)، ثم مصر (8 مصارف)، وكل من البحرين والمغرب (7 مصارف)، و كل من ليبيا والجزائر(5 مصارف).

وشكلت أصول المصارف الإماراتية ضمن قائمة أول 100 مصرف عربي حوالي 20.9% من إجمالي أصول أول 100 مصرف عربي، تليها المصارف السعودية (20.4%)، فالقطرية (12.9%)، ومن ثم الكويتية (8.3%)، فالمصرية (7.1 %)، وأخيرًا اللبنانية (6.7%).