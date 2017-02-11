المملكة تتقدم في مركز تصنيف الاقتصاد العالمي

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عواصم- وكالات

أصدرت شركة الاستشارات “برايس ووترهاوس كوبرز”، مؤخرا، تقريرا ذكرت فيه الدول التي من المتوقع أن تتصدر الاقتصاد العالمي بحلول 2030 و2050.

وصنفت “برايس ووترهاوس كوبرز” في تقريرها المعنون بـ “نظرة طويلة: كيف سيتغير الاقتصاد العالمي بحلول العام 2050″، 32 بلدا استنادا للناتج المحلي الإجمالي بحسب تعادل القوة الشرائية

وقالت “برايس ووترهاوس كوبرز”، التي تعد الأكبر في مجال المحاسبة والتدقيق، إن اقتصادات البلدان النامية ستصعد خلال السنوات القادمة، لتهمين على الاقتصاد العالمي بحلول العام 2050.

وتتوقع “برايس ووترهاوس كوبرز” أن تحل المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ13 عالميا بحلول العام 2030، بناتج محلي إجمالي عند 2.755 تريليون دولار، متقدمة من المرتبة الـ 15 في العام 2016.وأطلقت المملكة العام الماضي خطة اقتصادية تتضمن اصلاحات تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد.