المملكة تجند طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة – احمد الاحمدي- جدة – البلاد

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المركبة الجديدة المعدة لنقل كسوة الكعبة المشرفة.وأشاد معاليه بهذه الخطوة المباركة,

مشيراً أن هذه المركبة الجديدة تعد سعياً من الرئاسة لتطوير وسيلة نقل الكسوة لضمان الجودة العالية. وتنطلق العربة الجديدة صباح يوم التاسع من ذي الحجة من مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة متجهة إلى المسجد الحرام, محملة بالكسوة الجديدة.

من جهة ثانية أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اللقاء الإعلامي السنوي، والذي يتم فيه استضافة نخبة من الإعلاميين في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ، وذلك بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

بدأ اللقاء بتقديم عرض مرئي يستعرض خطة موسم الحج لهذا العام 1439هـ.وبعد ذلك تم استعراض عرض تشويقي لآخر إنتاجات الرئاسة المرئية الفيلم السينمائي الوثائقي (كسوة الكعبة).

وتحدث معاليه عن خطة الرئاسة خلال موسم الحج، مستهلاً حديثه بإحياء سنة التكبير في عشر ذي الحجة, وحمد الله على شرف خدمة ضيوفه سبحانه وتعالى.

وقال معاليه: تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشادة بمتابعة ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بشديد الاهتمام والحرص وحسن الضيافة والاستقبال لحجاج بيت الله الحرام والذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أقصى جهودها في سبيل تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام, إذ يصل عدد القوى العاملة التي جندت لخدمة ضيوف الرحمن إلى أكثر من (١٠) آلاف موظف .

وأضاف أن الرئاسة وهي تحمل على عاتقها الارتقاء بمنظومة الخدمات في الحرمين الشريفين من خلال المشاريع المباركة والتوسعات الموفقة في الحرمين الشريفين جاهزة والحمد لله لتوفير البيئة الراقية والمفعمة بالروحانية الراشدة معظمة لمكانة البيتين وذلك لإبراز الصورة الساطعة المشرقة للحرمين الشريفين وإظهار القيم الإسلامية السامية ، موضحا أن الرئاسة قامت بعدة مبادرات لإنجاح هذا الموسم المهم بإذن الله, ابتداء من حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) والتي تستمر لموسمها السادس والحمد لله بنجاح باهر, بجهود حثيثة تبذلها إدارات الرئاسة الفنية والخدمية والإدارية؛ لخدمة ضيوف الرحمن بكل شرف وفخر.

مجمع الصالات

وفي جدة وفّرت الهيئة العامة للطيران المدني جميع الإمكانات والجهود لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدنية المنورة، بالإضافة لمجمع صالات الحج والعمرة، بهدف تسهيل إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، كما وفرت كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات.

ويعد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، البوابة الأولى للحجاج وضيوف بيت الله الحرام القادمين جواً، يأتي ذلك في ظل الإمكانيات التي سخرتها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ويستوعب مجمع صالات الحج والعمرة (3800) حاج في الساعة للقدوم، و(3500) حاج في المغادرة، فيما تستوعب مناطق الانتظار (7) آلاف راكب في صالة القدوم، و(12) ألف راكبا في المناطق خارج الصالة، كما أن الصالات الحديثة تستوعب في اليوم الواحد أكثر من (91) ألف حاج قادم و(84) ألف حاج مغادر، وتتسع الصالات الحديثة لـ (312) رحلة بمعدل (13) رحلة في الساعة الواحدة، كما يحتوي مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي على فندق مكون من (123) غرفة.

ويتمتع مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمساحة إجمالية للصالات تبلغ (90) ألف متر مربع، ومنطقة للبلازا الخارجية تحت الخيام تبلغ مساحتها الإجمالية (140) ألف متر مربع، ويخدم مجمع صالات الحج والعمرة ما يقارب مليون حاج سنوياً، بالإضافة إلى ما يقارب (9) ملايين معتمر سنوياً ويضم 18 صالة للسفر، وتشمل على جسور الطائرات ثناية الذارعة والبالغة (10) جسور بما فيها الجسر المعد للطائرة العملاقة ايرباص 380A .

ندوة الحج الكبرى

من جهة أخرى تنطلق ندوة الحج الكبرى اليوم “الأربعاء” تحت رعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في رحاب مكة المكرمة ،

وكشفت الندوة عن استقبال كافة البحوث العلمية التي يشارك فيها نخبة من علماء ومفكري العالم الإسلامي في الدورة الـ 43 للندوة تحت عنوان “شرف الزمان والمكان .. في طمأنينة وأمان” والذي يلامس مفهوم الحج بصفته تجمعاً دينياً وعلمياً يتم عبره التعارف والتواصل الديني والمعرفي بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها .

من جانبه أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط رئيس اللجنة التنفيذية لندوة الحج الكبرى سعي الوزارة وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن للجان المنبثقة من الندوة ، لأن تتحقق الأهداف من عقد هذه التظاهرة الإسلامية السنوية الكبرى وفي مقدمتها إبراز الدور الثقافي والحضاري الذي تضطلع به المملكة لخدمة الحج والحجيج في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

الشؤون الإسلامية

ويقوم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، اليوم الأربعاء الرابع من شهر ذي الحجة 1439هـ بجولة في مكة المكرمة ، ومنطقة المشاعر المقدسة يتفقد خلالها المساجد ، وآخر استعدادات الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن ، كما سيقوم معاليه بزيارة لمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة في مكة المكرمة .

ويستهل معاليه الجولة بزيارة مسجد نمرة ، وزيارة مقر الوزارة في عرفة ، يليها زيارة مسجد المشعر الحرام ، وتدشين مشروع التكييف ، وزيارة مقر الوزارة في مزدلفة ، وزيارة مسجد حجاج البر بمنى ، وتدشين مشروع التكييف فيه .

كما تتضمن الجولة زيارة مسجد الخيف ، وتدشين مشروع البوابتين الجديدتين للمسجد ، وزيارة مقر الوزارة في منى .. إضافة إلى زيارة مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة ، والالتقاء بهم.

حجاج الخليج

وصلت أمس إلى مطار محافظة الطائف أولى رحلات الحج التي تقل على متنها ضيوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وكان في استقبالهم بالمطار مدير جوازات مطار محافظة الطائف المقدم سالم المالكي والعاملين في إدارة جوازات المطار .

وأوضح المقدم المالكي أن أول رحلة للحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي يتم إنهاء إجراءات دخولها عبر مطار محافظة الطائف، مؤكداً أنه وفقاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وبمتابعة من مدير جوازات محافظة الطائف العقيد عبدالرحمن بن سلمان القرني فقد تم ومنذ وقت مبكر التأكد من جاهزية صالات الجوازات في المطار لاستقبال الحجاج الخليجيين بكفاءة كبيرة وعالية ، وذلك تخفيفاً للضغط عن صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ولضمان إنهاء إجراءات كافة ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن استقبال حجاج بيت الله بالورود والحلوى من قبل جوازات مطار محافظة الطائف كان له بالغ الأثر في نفوسهم.

هيئة الاحصاء

من جانبها أعلنتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء 3 من ذي الحجة 1439ه ضمن الروزنامة الإحصائية لموسم حج هذا العام عن إحصاءات أكثر من 136 خدمةً رئيسةً في مجال الخدمات العامة لحجاج بيت الله الحرام، وتشمل: أنشطة الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والإعلامية، والخدمات الأمنية، وخدمات تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج، وخدمات إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل، وخدمات الأحوال المدنية، إضافة إلى عددٍ من الخدمات المساندة الأخرى.

وأوضحت الهيئة عبر الروزنامة الإحصائية المنشورة على موقعها الرسمي اليوم أنَّ إجمالي القوى العاملة التي تُقدِّم الخدمات العامة بلغ 192.254موظفًا وموظفةً، منهم 189.113 رجلًا، و3.141 امرأة يعملون على مدار الساعة طوال أيام موسم الحج، فيما بلغ عدد المُعدَّات والآليات المستخدمة لهذه الخدمات 59,741 مُعِدَّةً وآليةً، و 7.956 سيارةً، و 1.583 دراجةً ناريةً، و 13.349 جهازًا لا سلكيًّا، و 3.760 جهازَ حاسبٍ.

وفي اطار الخدمات الطبية قدمت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود عدداً من الإرشادات الصحية لمرضى الربو الذين يرغبون في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ ، حيث نشرت إنفوجرافيك توعوي أشارت فيه إلى انه يجب على مريض الربو أن يتجنب قدر الإمكان الأماكن المزدحمة أو الملوثة بالغبار و عوادم السيارات، مشددة على أهمية اخذ قسط من الراحة و تجنب الإجهاد، إضافة إلى أهمية تكييف الجسم عند الدخول و الخروج من المخيمات او الأماكن المغلقة لتجنب الارتفاع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة.

كما قدمت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في إنفوجرافيك توعوي نشرته على الحجاج المصابين بالسكري حثتهم فيه على زيارة الطبيب المعالج واخصائي التغذية قبل أداء المناسك للحصول على تقرير طبي واتباع الإرشادات لتجنب نوبات الارتفاع أو الانخفاض في مستوى السكر بالدم، كما دعت مريض السكري إلى زيارة طبيب العيون للتأكد من سلامة شبكية العين.