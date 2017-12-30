المملكة تحتفي بيوم الحياة الفطرية الخليجي

الرياض – البلاد

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للحياة الفطرية اليوم السبت في فعاليات الاحتفال بيوم الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2017م تحت شعار (نحو حياة فطرية مستدامة) .

واختارت اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس شعار الاحتفال لهذا العام “نحو حياة فطرية مستدامة ” بما يحقق حماية البيئة والمحافظة على استدامة مواردها الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد علي تطواني دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله- لبرامج المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية , مبينا أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى التعريف باتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحافظة على النظم البيئية وعلى الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض ومواطنها الطبيعية, وهذا احتفالها الثالث على التوالي . وأوضح أن اختيار شعار “نحو حياة فطرية مستدامة” يتطلب رؤية بعيدة المدى من قبل الجيل الحالي للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في الموارد البيئية.