المملكة تحذر من هجمات إلكترونية بعد استهداف وزارة العمل…!

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نبهت المملكة مؤسساتها يوم الاثنين بتوخي الحذر من هجمات إلكترونية تستعين بنسخة من الفيروس شامون المدمر.

وجاء ذلك في وقت أبلغت فيه شركة للمواد الكيميائية عن عطل في شبكتها وأعلنت وزارة العمل عن تعرضها لهجوم الكتروني.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحذير كل الأطراف إلى الانتباه إلى أنه شكل جديد من الفيرس اسمه شامون 2.

ذلك الفيروس الذي عطل عشرات الآلاف من الأجهزة في شركة أرامكو العملاقة للنفط عام 2012.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن هجوما الكترونيا أصاب وزارة العمل لكنه لم يؤثر على بياناتها.

وقالت شركة صدارة للكيميائيات إن شبكتها تعطلت صباح الاثنين وإنها تعمل على حل المشكلة.

جاء الإعلان الذي نشرته الشركة على حسابها الرسمي على تويتر .

ولم توضح الشركة هل كان العطل نتيجة هجوم الكتروني لكنها قالت إنها أوقفت كل خدماتها المرتبطة بالشبكة كإجراء احترازي.

وقالت مصادر إن شركات أخرى في الجبيل مركز صناعة البتروكيماويات بالمملكة أصيبت بأعطال في شبكاتها.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها إن الشركات لجأت إلى إغلاق شبكاتها كإجراء احترازي