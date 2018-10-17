المملكة تحرر الرهينة الفرنسي من الميليشيات الحوثية

الرياض -واس

نجحت المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي (الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، منذ ما يقارب أربعة أشهر.

وأعلن مصدر مسؤول أمس (الثلاثاء) أنه إنفاذاً للتوجيه الكريم وبناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاق سراح الرهينة الفرنسي (الين كوما) المختطف لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران منذ تاريخ 8 يوليو 2018م بمحافظة الحديدة، فقد تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل إجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع (C130) تابعة للجيش الفرنسي.

وأكد المصدر أنه تم مساء أمس الثلاثاء 7 صفر 1440هـ التصريح للطائرة وتم نقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط بسلطنة عمان.