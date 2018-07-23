المملكة تحصد المركز الثالث في مسابقة الأولمبياد العالمي للتاريخ

حققت المملكة العربية السعودية المركز الثالث، في مسابقة الأولمبياد العالمي للتاريخ المقامة في برلين بألمانيا، في أول مشاركة سعودية لفريق من دارة الملك عبد العزيز.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى نجاحات رؤية 2030م، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وبدأت دارة الملك عبدالعزيز بالتنسيق مع وزارة التعليم تنفيذ أول أولمبياد وطني للتاريخ للشباب في مرحلة الثانوية العامة للبنين والبنات، التي تستهدف التواصل العالمي وتعزيز الجانب التراثي والتاريخي للبلاد تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

وأجرت الدارة الاختبار العام عبر موقعها الخاص بالأولمبياد, الذي شارك فيه قرابة 24 ألف طالب وطالبة في مختلف أنحاء المملكة، حيث تم ترشيح خمسين طالبًا وطالبة من الحاصلين على أفضل الدرجات وحضورهم الرياض في برنامج متكامل تضمن زيارات بعض المواقع التاريخية وحضور ورشة عمل عن الأولمبياد وزيارة الدارة والمتحف.

مما يذكر أنه تم التواصل مع الأولمبياد الدولي للتاريخ للتسجيل في المسابقة الدولية في برلين، وتم تزويد الدارة باختيار خاص وجرى اختبار المرشحين الستة عشر السابقين وترشح منهم ثلاثة طلاب حسب معايير الأولمبياد الدولي.